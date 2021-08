Nel Asa Aktie: Ist dies der Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa konnte am Dienstag den bisherigen Kursverfall eindrucksvoll bremsen. Das Unternehmen schaffte immerhin einen Aufschlag in Höhe von 3,2 %. Das norwegische Unternehmen hat damit am zweiten Tag hintereinander am Ende einen Kursanstieg realisiert. Kommt es doch noch zum Turnaround? Investoren achten auf eine bestimmte Marke.

Nel Asa: Zu teuer?

Das Unternehmen wird seine nächsten Ergebnisse erst am 21. Oktober präsentieren. Bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung