Nel Asa-Aktie: Ist das der Durchbruch?

Nel Asa hat am Mittwoch aus dem jüngsten Tief herausgefunden. Die Aktie konnte die Marke von 1,40 Euro wieder überwinden und damit die größten Ängste hinter sich lassen. Die Notierungen sind am Mittwoch um 2,3 % nach oben geklettert. Fraglich scheint, ob dies bereits ein neuer Durchbruch für den Wert sein kann – vermutlich nicht, so die Meinung von Analysten und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



