Nel Asa-Aktie: Hoffnung?

Nel Asa konnte in den ersten Morgenstunden am Mittwoch einen deutlichen Kursgewinn verzeichnen. Bereits am Dienstag ging es zunächst ordentlich bergauf, zum Abend hin sackte der Kurs dann jedoch wieder ab. Aktuell gleicht der Kurs eher einer Achterbahnfahrt.

Nichts Neues

An der Heimatbörse in Oslo büßte der Elektrolyse-Spezialist in den vergangenen fünf Handelstagen erneut drei Prozent ein. Ein Blick auf den Monatschart zeigt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung