Nel Asa Aktie: Heimliche Falle?!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa konnte am Montag mit einem recht kräftigen Plus von 1,5 % in die Woche starten. Dennoch gibt es bei einigen Analysten derzeit größere Fragezeichen. Die Aktie ist auf dem Weg dazu, sich im Korridor zwischen 1,70 und 1,80 Euro einzurichten. Ist dies eine heimliche Falle für Neuinvestoren? Denn es gibt ein sehr großes Alarmzeichen!

Achten Sie auf dieses Datum

Nel Asa ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung