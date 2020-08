Nel Asa Aktie: Handelsvolumen nimmt ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Ein norwegischer Aktienfonds hat kürzlich eine hohe Anzahl an Aktien verkauft. Ebenso wurde bekannt gegeben, dass ein anderer Aktienfonds in das Wasserstoff-Unternehmen investiert hat. Der DNB Norden III Fonds hat laut Bloomberg 5,3 Millionen Nel Asa Aktien gekauft. Dies entspricht einem Wert von 9,4 Millionen Euro. Vorher hatte der Fonds keinerlei Anteile des Wasserstoff-Unternehmens in ihrem Portfolio. DNB erzielte laut Bloomberg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



