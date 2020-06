Nel Asa Aktie: Der Hammer am Abend!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa ist in den späten Abendstunden am Freitagabend kurz vor dem Wochenende um mehr als 4 % eingeknickt. Ein Hammer, nachdem der Wert in den vergangenen Tagen einen Rekord nach dem nächsten pulverisierte. Analysten sind allerdings der Meinung, dass dies kein Alarmzeichen ist. Wer ein höheres Kursziel avisiert(e), dürfte auch in den kommenden Wochen gute Chancen haben. Für den Kursrückgang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung