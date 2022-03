Nel Asa-Aktie: Hammer!

Nel Asa sattelte am Montag um immerhin fast 2 % auf – in den ersten Handelsstunden. Dabei allerdings profitierte das Unternehmen mutmaßlich von der unglaublichen Stimmung rund um einen Konkurrenten. Der Konkurrent ITM Power legte gleich um gut 10 % zu. Die Börsen zeigen sich in bster Laune. Es lockt offenbar für die Branche ein Geldsegen.

Geld – Nel Asa profitiert

Das Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung