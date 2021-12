Nel Asa konnte am gestrigen Tag plötzlich mit Gewinnen von fast 6 % aufwarten. Damit ist die Aktie deutlich stärker als gedacht, so die Meinung von Analysten, die den Kursverlauf bereits in Richtung Süden verortet hatten. Denn Nel Asa verliert nach und nach an Boden. Innerhalb von einem Monat war es für den Titel um -7,7 % nach unten gegangen. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung