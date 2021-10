Nel Asa-Aktie: Hammer!

Was für ein Hammer: Die Aktie von Nel Asa ist am Dienstag weit über das normale Maß hinaus nach oben geklettert. Der Wert konnte einen Aufschlag in Höhe von mehr als 7 % für sich verbuchen. Eine starke Leistung, so die Meinung von Beobachtern, die zuvor die fehlende Konkurrenzfähigkeit des Kursverlaufs gegenüber Plug Power oder ITM Power beklagt hatten. Nun marschiert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung