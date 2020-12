Nel Asa Aktie: Hammer!!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa ist auch in der neuen Woche am Ende wahrscheinlich kaum zu bremsen. In den vergangenen Tagen ist die Aktie zwar minimal nach unten gereicht worden. Dies jedoch ist insofern nicht alarmierend, als sich der Wert weiterhin auf höchstem denkbarem Niveau befindet. Der Titel hat in der vergangenen Woche zum Wochenauftakt ein neues Allzeithoch generiert. Nach massiven Kursgewinnen am Freitag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



