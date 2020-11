Nel Asa Aktie: Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa ist am Donnerstagmorgen im Vormittagshandel direkt wieder auf Kurs gegangen. Am Vortag hatte die Aktie leicht nachgegeben. Dennoch bleibt es bei dem überragenden Eindruck, den das Papier aktuell macht. Der Hammer: Analysten rechnen schon in diesen Tagen mit dem nächsten Anlauf in Richtung eines neuen Allzeithochs. Die Aktie wird demzufolge erneut versuchen, die Marke von 2,19 (2,20 Euro je ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



