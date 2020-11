Nel Asa Aktie: Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Ein neues Wunder praktiziert aktuell die Aktie von Nel Asa. Der Titel konnte zuletzt am Mittwoch einen unglaublichen Aufschlag in Höhe von mehr als 3,5 % verbuchen. Die Aktie kratzt nun sogar an der wichtigen Marke von 2 Euro. Wenn der Wert in den ersten Morgenstunden des Donnerstags erkennen lässt, diese Marke nun klar zu überwinden, dann ist der nächste Hammer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung