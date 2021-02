Nel-Asa-Aktie: Gefährliches Spiel oder Börsenboom!

Grundsätzlich bedeutet das Wort Boom an der Börse immer etwas Tolles. Wenn es an der Börse knallt, kann das für ein Unternehmen wie Nel Asa, was vornehmlich mit hochexplosivem Wasserstoff arbeitet, aber eher schlecht sein.

Die norwegische Firma für erneuerbare Energien hat in den letzten Tagen Schlagzeilen mit der Veröffentlichung ihren durchaus beeindruckenden positiven Quartalszahlen gemacht. Leider waren das nicht die einzigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung