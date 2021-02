Nel Asa-Aktie: Erholung in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nach der jüngsten Abwertung an der Börse scheinen sich die Norweger Wasserstoff-Spezialisten langsam wieder vom Tiefststand zu erholen. Zwar schloss auch die letzte Woche unterm Strich mit einem Verlust. Gerade der Freitag zeigte dabei aber eine durchaus positive Dynamik. Über 4% konnte die Nel Asa-Aktie an Wert zulegen. Die 3€-Marke wird also wieder in Angriff genommen.

