Nel Asa Aktie: Ende!?

Die Gerüchteküche um Nikola und Nel will kein Ende nehmen. Schon jetzt wird klar, dass Nel Asa das erhoffte Comeback nach dem Krisenmodus nicht so schnell gelingt wie vermutet oder möglich. Das Kursziel schiebt sich ganz plötzlich nach unten. Sogar das Ende des gesamten Aufwärtstrends ist nun in Reichweite gerückt.

Nel Asa: -4,6 %

