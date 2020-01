Nel Asa Aktie: Eine wahnsinnige Sensation – da ist die Hammer-Marke!

Nel Asa konnte zuletzt in den vergangenen Handelsstunden einen weiteren Kursanstieg für sich verbuchen. Die Hammer-Marke von 1 Euro ist nun in den Fokus gerückt. Mit einem Aufschlag von 4 % schaffte der Wert den Sprung in die wichtige Zone. Wenn die Aktie ggf. noch in dieser Woche diese Marke auch noch überwindet und ein neues Allzeithoch aufstellt, dürften die Notierungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



