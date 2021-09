Nel Asa-Aktie: Direkt weiter kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa ist gestern an den Börsen eine wilde Achterbahnfahrt unterlaufen. Das Unternehmen konnte den Handelstag allerdings mit einem lediglich kleinen Minus in Höhe von -1,4 % noch glimpflich beenden, so die Meinung von Beobachtern. Die Notierungen waren in den fünf Tagen zuvor um insgesamt 13 % nach oben geklettert. Das zeigt, wie stark der Aufwärtstrend für den Titel in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung