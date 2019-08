Nel Asa Aktie: Crash in Sicht?

In einem ohnehin schwachen Markt hat die Aktie von Nel Asa am Mittwoch einen deutlichen Absturz aufs Börsenparkett hingelegt. Der Wert ging mit mehr als 7 % nach unten und zeigt kurzfristig bedenkliche Ausfallerscheinungen. Ein Crash sei möglich, so die Analysten in einer ersten Stellungnahme. Vorsicht, heißt es.

Die Stimmung sinkt….

Nel Asa ist in ein tiefes Stimmungsloch gefallen. Das Unternehmen leidet darunter,



