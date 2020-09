Nel Asa Aktie: Crash?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa ist im Sog des vermeintlichen Skandals um Nikola nun massiv unter Druck geraten. Die Aktie des norwegischen Unternehmens musste auch am Mittwoch einen Abschlag in Höhe von mehr als 1,7 % hinnehmen. Das Kursziel verschiebt sich deutlich nach unten. Steht gar ein Crash ins Haus? Oder liegt ein Turnaround in der Luft? Es gibt zwei unterschiedliche Auffassungen.

