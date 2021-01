Nel Asa Aktie: Bullen leisten ganze Arbeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Eine richtig gute Entwicklung hat die Nel Asa Aktie zu verbuchen. So konnte der Aktienkurs in den letzten Monaten von ca. 1,40 auf nun 3,32 Euro anziehen. Als nächste Preisziele stehen die Marken von 3,50 und 3,90 Euro auf dem Zettel. Sollte sich eine Zwischenkorrektur zeigen, so wäre dies nur gesund.

Nachstehend eine Trendanalyse für Nel Asa. Da die besten Profite während ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



