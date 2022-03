Nel Asa ist zuletzt wieder deutlich nach oben geklettert. Noch am Freitag ist das Unternehmen kurz vor dem Ende der Woche um über 2 % nach oben gestiegen. Dies wiederum hat die Woche für das norwegische Unternehmen weitgehend abgerundet. Mit einem Plus in Höhe von über 32 % sind die Notierungen im Grunde wieder so stark wie seit vielen Monaten nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung