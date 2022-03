Nel Asa-Aktie: Billionenmarkt – Wahnsinn!

Nel Asa ist am Donnerstag in den ersten Handelsstunden nur minimal stärker geworden. Teils ist der Wert – abhängig von den jeweiligen Börsenplätzen – sogar etwas schwächer geworden. Am guten Gesamteindruck der vergangenen Tage ändert sich derweil nichts. Die Aktie hat herausragende neue Entwicklungen genommen. Nun kommt eine neue Studie dazu.

Nel Asa: Die neue Studie

Die neue Studie ist interessant, da sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung