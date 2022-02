Nel Asa Aktie mit BUY von Goldman. Und US-Versorger setzt auf Nel’s Technologie.

Nel Asa Aktie mit einem Kursziel von 17,00 NOK (rund 1,70 EUR) und BUY von Goldman erstmals bewertet. Und Nel Asa (ISIN: NO0010081235) liefert parallel noch einen neuen Auftrag aus den USA. Wobei die Begründung der Goldman Sachs Analystin für ihr Votum die grössere Kurswirkung entfalten sollte.Während die Nel Asa Aktie derzeit (04.02.2022, 10:48 Uhr) mit einem Plus von 3,69 % an ihrer Heimatbörse bei 12,26 NOK (ca. 1,23 EUR) handelt, scheint den meisten die heutige Unternehmensmeldung Nel’s vernachlässigbar. Wichtiger die Analystenmeinung in einer breitangelegten Studie über europäische „Innovatoren der Wasserstofftechnologie“ zu den Norwegern. Trotzdem zuerst das Operative:

Nel Asa Aktie sieht zweiten „Leuchtturmaufttrag“ in USA innerhalb einer Woche.

Zumindest könnte man die heutige Meldung so auffassen. Nachdem letzte Woche – mit einem Volumen von rund 5 Mio USD – ein Auftrag aus der“nachhaltigen“ Nahrungsmittelproduktion von der US-Tochter Nel’s, der Nel Hydrogen US Ltd., akquiriert werden konnte, will diesmal ein Energieerzeuger „das ganze Paket“ für einen Kraftwerksstandort.

„Das ganze Paket“ heisst, neben einem PEM-Elektrolyseur in Containerbauweise umfasst der Auftrag auch eine 700-bar-Wasserstoffbetankungspaket H2Station®. Damit soll das Projekt direkt mehrere Anwendungsbeispiele für grünen Wasserstoff abdecken: Kühlung der Turbinengeneratoren, die Verwendung von Wasserstoff in dem erdgasbetriebenen Kraftwerk und weiterhin die Betankung einer Flotte von leichten Brennstoffzellenfahrzeugen, die das Versorgungsunternehmen einsetzen will.

Und damit man von „grünem Wasserstoff“ reden kann, soll die Energie für den Elektrolyseur aus verschiedenen Quellen stammen, im Wesentlichen von einer Solar-Anlage vor Ort. „Dieses Projekt stellt eine wichtige Gelegenheit dar, die Flexibilität und die vielfältigen Wertströme von grünem Wasserstoff zu demonstrieren. Wir freuen uns sehr, bei diesem Projekt mit einem fortschrittlichen und visionären Versorgungsunternehmen zusammenzuarbeiten“, sagte Stephen Szymanski, Vizepräsident für Vertrieb und Marketing bei Nel Hydrogen US.

„…to showcase a green hydrogen solution that supports carbon reduction in the food production industry.“ (Presseerklärung Nel, 31.01.2022) Und „represents an important opportunity to demonstrate the flexibility and multiple value streams offered by green hydrogen.“ (Presseerklärung Nel, 04.02.2022)- so werden die beiden Orders beschrieben – Leuchtturmaufträge, von denen sich Nel wohl noch einiges erwartet.

Schlagzeilenträchtiger ist Goldman Sachs Einstufung für die Nel Asa Aktie

Derzeit handelt die Nel rund 20 % über ihren Jahrestiefstständen, die am 28.01.2022 mit 1,05 EUR (Frankfurt) erreicht worden sind, und weit entfernt von den 3,25 EUR, die man am 08.02.2021 sah. Zumindest ein Kursziel von 17,00 NOK meint die amerikanische Investmentbank für erreichbar zu halten. Begründet wird das BUY: Nel Asa Aktie stelle die wichtigste Turnaroundstory der Wasserstoffbranche dar – „the key turnaround story in this industry“.

Neben starken Wachstumsaussichten biete Nel eine „technologische Diversifizierung“ bei einem „konservativeren Ansatz“ für Produktionserweiterungen. Gemeint ist damit, dass Nel zuletzt bei Vorlage der Q3 Zahlen betonte, dass die im November 2021 angelaufene Serienproduktion für Elektrolyseure in Heroya erstmal die Aufträge Everfuels und NIKOLA’s abarbeiten werde und dann sukzessive „nach Auftragslage“ hochgefahren werde. Und die auf 500 MW Jahreskapazität ausgelegte erste Produktionslinie kann laut Nel’s CEO sehr zeitnah auf mehr als 2 GW erweitert werden. ABER erst bei entsprechender Auftragslage. Erinnert hier an Lokkes Bild vom KETCHUPEFFEKT.

Es bleibt spannend bei den Norwegern:

Grossaufträge wären jetzt für Nel Asa die letzte Bestätigung, dass die Norweger viel mehr als nur ein Hoffnungsträger sind, sondern Gestalter in der Wasserstoffzukunft.

Auf jeden Fall ist das Thema Wasserstoff immer noch aktuell, auch wenn die „Wasserstoffs“ in der derzeitigen Marktschwäche abgetaucht sind. Passend dazu die aktuelle Einschätzung des Analysten von JPMorgan, der zwar dem Wasserstoffsektor aktuelle eine grosse Zukunft zubilligt, aber diese eher bei den Brennstoffzellenproduzenten wie Bloom Energy oder Plug Power verortet, als bei einer Nel oder anderen Elektrolyseur-Produzenten. Er sieht den von vielen Marktbeobachtern erwarteten Run auf Elektrolyseur-Kapazitäten kritisch. Und wer hat am Ende recht? Die Kurse werden auf Dauer die einzig wahre Antwort liefern.