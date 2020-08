Nel Asa Aktie: Alarm!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa wird in der neuen Woche Zahlen vorlegen. Alarm! So jedenfalls meinen es einige Kritiker. Denn das Unternehmen könnte durchaus enttäuschen – in den vergangenen Wochen sind keine besonders relevanten aktuell verbuchbaren Geschäfte hinzugekommen. Die Aktie selbst reagiert außerdem mit größeren Schwankungen. Allein am Freitag ging es um mehr als 4,4 % aufwärts. Dies wiederum konterte lediglich die Verluste am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



