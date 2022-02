Nel Asa-Aktie: Achtung!

Nel Asa hat am Montag mit einem schwachen Start an den Börsen Rätsel aufgegeben. Die Notierungen haben zwar nur ein kleines Minus produziert. Dennoch stellt sich die Frage danach, ob der erwartete oder teils wohl erhoffte Aufwärtsausbruch schon wieder auf die lange Bank geschoben worden ist. Nel Asa wird in dieser Woche zu einem spannenden Fall.

Nel Asa: Das ist der Kern

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung