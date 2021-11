Nel Asa-Aktie: Achtung!

Nel Asa musste am gestrigen Montag an den Märkten einen weiteren Abschlag in Höhe von mehr als -2,6 % hinnehmen. Die Aktie zeigte sich damit schwächer, als dies zumindest zum Vormittag sichtbar wurde. Am Vormittag hat die Aktie noch einen deutlichen Aufschlag um 5 bis 6 Cent geschafft, der sich dann nicht bestätigen konnte. In welcher Richtung geht es für den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung