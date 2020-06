Nel-Aktie und PowerCell Sweden-Aktie mit 2 durchschlagenden News + wie die Deutsche H2-Strategie aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Lange Zeit galten Wasserstoff und Brennstoffzellen als eine aussichtslose Technologie, da sie einfach zu teuer war und auch keine Notwendigkeit darin gesehen wurde, die Umwelt zu schützen. Heute hat sich dieses Blatt komplett gedreht.

Studien zeigen, wie bei verhältnismäßig geringen Investitionen der Wasserstoffpreis weiter fallen könnte und auch Brennstoffzellen über den Einsatz anderer Rohstoffe deutlich günstiger werden sollten. Darüber hinaus führt eine Skalierung zu weiteren Spareffekten.

Nel erhält Auftrag über 30 Mio. US-Dollar



Nel (WKN: A0B733) ist ein relativ breit aufgestelltes Unternehmen des Wasserstoffsektors, das ich an dieser Stelle schon oft erwähnt habe. Heute (04.06.2020) konnte die Aktie einen Kurssprung von über 16 % hinlegen. Aber was war passiert?

Es gab gute, um nicht zu sagen sehr gute Neuigkeiten. So hat Nikola Motors (WKN: A2P1CV), das zuletzt mit VectoIQ fusionierte und so an die Börse gekommen ist, bei Nels amerikanischer Tochter Nel Hydrogen Elektrolyseure mit einer Leistung von 85 Megawatt bestellt. Sie sollen zur Versorgung von fünf der weltweit ersten Wasserstofftankstellen mit einer Kapazität von täglich acht Tonnen eingesetzt werden. Die Elektrolyseure können pro Tag 40 Tonnen Wasserstoff produzieren.

Der Auftrag besitzt einen Wert von über 30 Mio. US-Dollar. Nel plant, die Bestellung aus einer derzeit noch im Bau befindlichen neuen norwegischen Fabrik abzuarbeiten. „Wir freuen uns sehr, diesen Meilenstein mit Nikola erreicht zu haben. Seit Beginn unserer Partnerschaft im Jahr 2017 arbeiten wir gemeinsam an der Entwicklung großer Wasserstofftankstellen. Es war erstaunlich zu sehen, welche bedeutenden Fortschritte das Nikola-Team speziell bei der Fahrzeugentwicklung und dem Stationsdesign gemacht hat, und jetzt sind wir bereit, mit dem Bau zu beginnen“, so Nels Vorstandsvorsitzender Jon André Løkke.

PowerCell Sweden profitiert von Südkorea

Ein weiterer hoffnungsvoller Wert, über den du auf unserer Seite sehr viele Informationen findest, ist die PowerCell Sweden (WKN: A14TK6)-Aktie. Das auf Brennstoffzellen spezialisierte Unternehmen hat unter anderem bereits mit Bosch und Siemens (WKN: 723610) sehr lukrative Verträge beziehungsweise Forschungskooperationen geschlossen.

Diesmal hat es einen neuen Auftrag von der südkoreanischen Bumhan Industries erhalten. Wie viele von euch wissen werden, investiert der südkoreanische Staat massiv in Wasserstofftechnologien, wovon viele Unternehmen dieses Sektors profitieren. Bumhan hat nun bei PowerCell Sweden Brennstoffzellen im Wert von etwa 335.900 Euro bestellt, die für stationäre Anwendungen eingesetzt werden und im zweiten bis dritten Quartal 2020 ausgeliefert werden sollen.

„Südkorea ist an der Spitze der Entwicklung der Brennstoffzellentechnologie und führend bei automobilen und stationären Anwendungen“, so PowerCell Swedens asiatischer Gebietsmanager Yibo Zhao.

Deutschland fördert grünen Wasserstoff

Auch in Deutschland setzt man zunehmend auf grünen Wasserstoff. Er wird unter anderem durch das kürzlich vorgestellte Konjunkturpaket mit 9 Mrd. Euro gefördert. „Deutschland soll der modernste Wasserstofftechnikausrüster der Welt werden“, hieß es bei der Vorstellung des Pakets.

Um zukünftig genügend grünen Wasserstoff produzieren zu können, werden auch Produktionsstandorte im Ausland in Erwägung gezogen. Sie sollen bis 2030 fünf, bis 2035 zehn und bis 2040 15 Gigawatt Leistung erreichen und so zur Wasserstoffproduktion beitragen. Dazu soll eine europäische Wasserstoffgesellschaft gegründet und die Produktion von der EEG-Umlage befreit werden. Eine ausführlichere Strategie soll demnächst vorgestellt werden.

