Nel Aktie prädestiniert für Short Squeeze? Nickelmarkt als „Vorbild“? Aktionärsstruktur, Days to cover, Quote.

Nel Aktie ist etwas Besonderes. Die „grössten Aktionäre“ der Norweger sind „Kleinanleger“, so kann man es zumindest deuten: 57,44 % der Nel Aktien werden von Clearstream gehalten, für „Kunden“ ausserhalb Norwegens und auch der viertgrösste Aktionär, die SIX SIS AG, steht für 1,62 % der Nel Aktien, die wahrscheinlich für Schweizer Investoren gehalten werden.Eigentlich wneig überraschend, wenn man sich die „Börsengeschichte“ Nel’s anschaut: Wasserstoff als Energieträger der Zukunft war lange Zeit – und wird es derzeit möglicherweise wieder – Lieblingsanlagethema der Privatanleger. Böswillige sprachen auch davon, dass Institutionelle solche Mondpreise nicht zahlen würden. Während nun durch den Ukraine Krieg die Suche nach Alternativen zu fossilen Energieträgern nun auch eine politische Variante erhält, neben der ohnehin bestehenden ökologischen, könnten die ehrgeizigen Pläne der Nel schneller umgesetzt werden, als bisher gedacht.

Kursentwicklung der Nel Aktie spiegelt diesen politischen Rückenwind – nun auch von Konservativen – wider

Nachdem bereits erste praktische Umsetzungen zugunsten der Wasserstoffindustrie veröffentlicht worden sind. Beispielsweise Lindner’s 200 Mrd EUR Budget bis 2026 „für den klimafreundlichen Umbau Deutschlands“. Hier geht es um Elektroladesäulen, „Dämpfung der Energiepreise“, „Erneuerbare“ und ausdrücklich betont: Wasserstofferzeugung und Einsatz. Neben dem allseits postulierten Planungsbeschleunigungen und Bürokratieabbau ist gerade für Wasserstoff die allgemein akzeptierte „Anschubfinanzierung“ notwendig, bis wettbewerbsfähige Preise erreicht werden können. So wie es mittlerweile subventionsfrei bei Solar- und Windenergie grösstenteils erreicht werden konnte.

Nun zu den Kleinanlegern und den Shortpositionen – Gemengelage für einen Short Squeeze der Nel Aktie vorhanden?

Die eingangs beschriebene Aktionärsstruktur der Nel Asa, deren grösste namentlich bekannte Einzel-Aktionäre diverse Banken sind mit Beständen „um die 1 %“ (JPM 1,75 %; State Street 1,73 %, UBS 1,41 %, Nordnet Bank 1,35 %;…), spricht (Clearstreeam, SIX) für eine Vielzahl kleinerer Investoren, deren Abgabebereitschaft bei den derzeit kräftig steigenden Kursen eher gering sein sollte. Insbesondere da wahrscheinlich ein Grossteil dieser Investoren wahrscheinlich eher langfristig orientiert ist und auf die Umsetzung der „Prognosen für 2024/2025“ setzt. Also ein wohl derzeit eher gefestigtes Aktionariat vieler Kleinanleger auf der einen Seite.

Rückgang der Shortpositionen in der Nel Aktie drehte vor einigen Tagen wieder

Und auf der anderen Seite? Shortseller, bei den meldepflichtigen Positionen meißt Hedgefonds, mit einem relativ hohen Einzelexposure: In den letzten Wochen sendeten die Shortseller bereits interessante Signale – Quote der Short-Positionen der Nel Asa Aktie war im Sinken begriffen, um in den letzten Tagen dann wieder anzusteigen:

Hier sprach die Entwicklung seit der Präsentation der Quartalsergebnisse klar FÜR NEL Bullen: Am 31.01.2022 gab es noch eine Quote meldepflichtiger Short-Positionen (meldepflichtig bei mindestens 0,50 %bei einem Short) von 8,01 % bis Mittwoch, vor den Quartalszahlen, gab es bereits einen gewissen Rückgang auf 7,12 %. UND NACH DEN ZAHLEN SANKEN DIE MELDEPFLICHITGEN POSITIONEN weiter auf „nur“ noch 6,09 %. Und dann – Stand 01.03.2022 – erreichte die Zahl meldepflichtiger Short-Positionen laut Norwegischer Finanzaufsicht „nur noch“ 5,36 %. SIGNIFIKANTER RÜCKGANG seit dem 16.02.2022 insgesamt, mit drei Hedgefonds, die keine meldepflichtigen Positionen mehr hielten. Lediglich ein Hedgefonds baute seine Position seit den Zahlen schrittweise auf aktuell 2,51 % aus – HELIKON INVESTMENTS LIMITED.

Und dann – Stand 04.03.2022 eine Trendumkehr? Die Quote meldepflichtiger Short-Positionen stieg wieder auf 5,85 % an, ein neuer Hedgefonds gesellte sich zum Club „der Shorter“. Wahrscheinlich angelockt durch steigende Kurse und dem Vertrauen darauf, dass diese auch wieder fallen würden. Bis heute eher eine falsche Rechnung.

Parallelen Nickelmarkt? „Day’s to cover ratio“ bei Nel Aktie sehr hoch

An der Londoner LME wurde der Handel mit Nickel ausgesetzt, nach Kursanstiegen im dreistelligen Prozentbereich für das Metall. Gründe für den extremen Anstieg? Da Russland einer der Hauptlieferanten Nickels ist, stiegen die Notierungen seit Beginn der Ukraine-Krise, dann Ukraine-Krieges kräftig an, was nach Marktgerüchten grössere Shortseller auf dem falschen Fuss erwischt haben soll. Short Squeeze die Folge, was die sowieso schon bullishen Nickel-Kurse „durch die Decke gehen liess.

Und was hat das mit Nel zu tun? Sollte die derzeitige positive Stimmung „unter den typischen Nel Aktienkäufern“ anhalten, könnte irgendwann auch bei den Shortsellern der Leidensdruck „zu gross werden“, dazu die derzeit 8 Börsentage, die es brauchen würde, die gemeldeten (!) Nel Short-Positionen zu covern. Dass heisst, wenn kein anderer Käufer auftreten würde, bräuchten die Hedgefonds die durchschnittlichen Handelsumsätze von 8 Börsentagen, um die Positionen zu schliessen. Dazu kämen natürlich noch alle nicht meldepflichtigen Short-Positionen, die laut Untersuchungen der Deutschen Bundesbank in der Vergangenheit meist ein mehrfaches der meldepflichtigen Positionen ausmachten.

Wohlgemerkt: Wenn keine weiteren Käufer am Markt aktiv wären!

Eine Gemengelage, die einen an die „alten MEME-Aktien“ denken lässt, als Privatanleger Werte identifizierten, die nach ihrer Meinung zu Unrecht geshortet waren und diese „um jeden Preis“ aufkauften, um einen Short Squeeze bei den Short-Positionen auszulösen. Also könnte möglicherweise einer der von Lokke’s Team angekündigten Grossaufträge, so sie denn kommen, nicht nur Schwung für die Aktie geben, sondern möglicherweise auch Startschuss für einen Short Squeeze sein.

Politik muss etwas tun für „Friedensenergien“. Und Wasserstoff ist hier wichtiger Mosaikstein – Nel Aktie könnte so beschleunigte Entscheidungen in der 22 GW-Auftragspiepline sehen…

Gerade bei Nel Asa (ISIN: NO0010081235) ist der Ausblick auf 3 potentielle GW-Produktionsstätten „zum Abarbeiten“ der auf 22 GW verdoppelten potentiellen Auftragspipeline nicht nur von der Erteilung der Elektrolyseur-Aufträge abhängig, sondern auch von der Freigabe der parallel laufenden Förderanträge, wie zuletzt ausdrücklich bei Vorlage der Q4 Zahlen betont. Und hier wird es natürlich einfacher, je grösser die Fördertöpfe, je schneller die Entscheidungen und je stärker der Handlungsdruck der Verantwortlichen aus der Politik. Also gute Aussichten von Nel weiter bestätigt.

Grossaufträge wären jetzt für Nel Asa die letzte Bestätigung, dass die Norweger viel mehr als nur ein Hoffnungsträger sind, sondern Gestalter in der Wasserstoffzukunft. Auf jeden Fall ist das Thema Wasserstoff wieder aktuell. Durch den Krieg in der Ukraine aktueller denn je.



Chart: NEL Asa | Powered by Chart: NEL Asa | Powered by GOYAX.de