Nel: Aktie haussiert – das ist jetzt wichtig!

Die Nel-Aktie (WKN: A0B733) erobert wieder die 1-Euro-Marke. Es scheint, als bleibt Wasserstoff in 2020 eines der am heißesten gespielten Themen am Kapitalmarkt.

Von Nel selbst sind seit Tagen keine News zu vernehmen. Der letzten Nachricht vom 10. Januar, dem Rücktritt von Verwaltungsrätin Hanne Skaarberg Holen mit sofortiger Wirkung aufgrund eines anstehenden Arbeitgeberwechsels, ging die Bestellung für eine neue H2-Tankstation für Taxis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



