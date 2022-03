Nel Aktie erst am Anfang mit Kursanstiegen? „REPowerEU“ verschärfe den Mangel an Elektrolyseur Produktionskapazität laut Jeffries.

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Aktie ist etwas Besonderes. Möglicher Short Squeeze vor Augen und ein Aktionariat grösstenteils aus Kleinanlegern bestehend – so ausführlich diskutiert. Und nach dem überraschenden Angebot von Nel’s CEO Jon André Løkke am 10.03.2022 einen zweiten europäischen Produktionsstandort zu planen,

nimmt das ganze Bild Gestalt an. Parallel zu diesem überraschenden Angebot der Norweger kam direkt die Begründung vom Jeffries Analysten Will Kirkness. Dieser stellte am Donnerstag fest, dass das REPowerEU-Programm einen Mangel noch mehr in dne Blickpunkt rücke.

REPowerEU erfordert weitere 120 GW-Elektrolyseur-Kapazität, die gar nicht produziert werden kann – so W. Kirkness

Die neuen EU-Pläne bringen die Nachfrage nach Elektrolyseur-Kapazität auf 400GW bis 2030, aber die weltweite Produktionskapazität erreiche „nur“70GW bis dahin. Erklärt natürlich die von Lokke aufgebrachte Bereitschaft ein weiteres europäisches Produktionswerk zu erreichten, von dme VOR Donnerstag nie die rede war.

400 GW-Nachfrage – und das ohne Berücksichtigung…

Allein um „graues H2“, hergestellt aus fossilen Rohstoffen, durch „grünes H2“ zu ersetzen für industrielel Prozesse erfordere 180GW, dazu für „grünen Stahl“ weitere 100 GW und allein die REPowerEU-Pläne erfordern weitere 120 GW, neben den bereits 40 GW aus dem EU-Programm „Fit for 55“. Alles bis 2030. Dazu kommen natürlich gar nicht mitgezählte. “Before we even include known projects in the Middle East, Australia and Scandinavia in ammonia, fuel and Power-to-X, we reach potential demand of 400GW of electrolysis by 2030… our model only indicates 70GW of supply by 2030.” (Jeffries)

Und die IEA sieht bereits jetzt einen Bedarf von 850 GW-Eelktrolseurkapazität bis 2030 um die Klimaziele überhaupt noch erreichen zu können – goldene Zeiten für die Nel Aktie.

In diesem Kontext gibt natürlich die vonNel’s CEO in eine Corporate News gepackte Message vom Donnerstag noch mehr Sinn. Man adressiert also indirekt genau diesen Mangel und versucht so möglicherweise unentschlossene potentielle Auftraggebern „einen Schubs zu geben“ oder adressiert direkt Entscheidungsgremien in der EU, die noch keine positiven Förderbescheide für Nel-Projekte erteilt haben. WER ZUERST BESTELLT, DER WIRD BELIEFERT.

Öffentlicher Druck kann da manchmal Wunder wirken. Und im Rahmen der REPowerEU-Erklärung hat die EU-Kommission ja bereits beschleunigte Prüfung und Freigabe förderungsfähiger Wasserstoffprojekte in der EU angekündigt – bereits bis Sommer laut von der Leyen. Entgegen aller bürokratischen Hemmnisse. Konkret:



„Nel ist bereit seine Elektrolyseur-Produktions-Kapazität zu erhöhen, um die erhöhten EU-Ziele für „grünen“ Wasserstoff zu erfüllen.“

So beginnt die veröffentlichte Erklärung der Norweger.“We are ready to add the electrolyser production capacity needed in Europe and abroad when required by the market”, so beginnt Nel’s CEO Jon André Løkke die „Message“. Während bei den Q4-Zahlen noch davon die Rede war erstmal die erste Produktionslinie (500 MW) sukzessive nach Ordereingang hochzufahren bevor man mit dem Aufbau der drei weiteren Linien beginnt. „Um möglichst viel Erfahrungen zu sammeln bevor man eine weitere Produktionslinie installiert“. Wird Nel nun fordernder oder wie gesagt, versucht möglicherweise zögernde „Bürokraten“ bei ihren Förderentscheiden „einen Schubs“ zu geben.



“Our brand-new and fully automated electrolyser manufacturing facility at Herøya is already producing at tree shifts. We are reaching new production records every week and will start a site selection process for additional production capacity in Europe”, sagt Løkke im Weiteren.NEU! Zuletzt sprach Lokke von einem zweiten Produktionsstandort in den USA und einem geplanten dritten in Asien oder der MENA-Region. Von einem zwieten europäischen Standort war bis heute nicht die Rede.



So bringt Lokke erstmals eine weitere EUROPÄISCHE Produktionsstätte ins Spiel – will man hier möglicherweise den IBERDROLA-Fehler vermeiden für zukünftige Investitionsentscheidungen potentieller Kunden?

Nel nimmt Bezug in seiner Veröffentlichung auf die „REPowerEU“- Initiative, die die EU-Kommission Dienstag veröffentlichte.Mit dem Ziel spätestens bis 2030 unabhängig von Russlands fossilen Energieträgern zu sein will die EU die Anstengungen bei „den Erneuerbaren“ – und hier spielte bereits zuvor grüner H2 eine wesentliche Rolle.



Erhöhte EU Ziele sollten der Nel Aktie Stärke geben



Unter anderem lege REPowerEU einen noch stärkeren Schwerpunkt auf die Rolle von „grünem“ Wasserstoff., der nur mit Elektrolyseuren produziert werden kann. Von Nel beispielsweise. Die im Mai 2020 vorgestellte EU-Wasserstoffstrategie hatte sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 rund 10 Mio Tonnen „grünen“ Wasserstoff zu produzieren. Am Dienstag erhöhte die EU-Kommission ihre Ambitionen und Ziele der Wasserstoffstrategie, indem sie weitere 15 Mio Tonnen „grünen“ Wasserstoff bis 2030 als Zielvorgabe ergänzte- hiervon sollen rund 10 Mio Tonnen importiert und 5 Mio Tonnen in der EU produziert werden. Diese neue Menge soll laut EU-Kommission dazu beitragen, die Abhängigkeit von importiertem russischem Gas bis 2030 um 25 bis 50 Milliarden Kubikmeter zu verringern.

REPowerEU schaffft neue Fördertöpfe für Elektrolyseur Produktionsstätten – könnte Nel’s z“frischen“ weiten europäischen Standort erklären….

Darüber hinaus zielt REPowerEU darauf ab, die Umsetzung des Innovationsfonds voranzutreiben, um die Umstellung auf Elektrifizierung und Wasserstoff zu unterstützen, unter anderem durch ein EU-weites System für CO2-Differenzkontrakte, und ein Förderprogramm, um die Fertigungskapazitäten der EU für u.a. Elektrolyseure, was Nel vordringlich interessieren sollte, zu erhöhen. UND FÜR NEL DAS ERHOFFTE BESCHLEUNIGUNGSPROGRAMM IN DER AUFTRAGSPIPELINE: Darüber hinaus hat sich die Europäische Kommission verpflichtet, die Anmeldung staatlicher Beihilfen für Wasserstoffprojekte vorrangig zu prüfen, mit dem Ziel, die Prüfung der ersten wichtigen Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI) bis zum Sommer abzuschließen.

EU Kommission kündigt beschleunigte Prüfung der Förderanträge an – gut für Nel’s potentielle Kunden, gut für Nel’s Auftragsbuch!

Und so schliesst Nel’s CEO mit einer klaren Botschaft:“We are committed and ready to deliver on the promise to help make Europe the first climate-neutral continent in the world. It’s time to turn Europe’s hydrogen ambition into a reality. We need a clear and predictable regulatory framework which provides certainty and appropriate incentives for renewable hydrogen technologies”.

Kursentwicklung der Nel Aktie spiegelt politischen Rückenwind – nun auch von Konservativen – wider

Nachdem bereits erste praktische Umsetzungen zugunsten der Wasserstoffindustrie veröffentlicht worden sind. Beispielsweise Lindner’s 200 Mrd EUR Budget bis 2026 „für den klimafreundlichen Umbau Deutschlands“. Hier geht es um Elektroladesäulen, „Dämpfung der Energiepreise“, „Erneuerbare“ und ausdrücklich betont: Wasserstofferzeugung und Einsatz. Neben dem allseits postulierten Planungsbeschleunigungen und Bürokratieabbau ist gerade für Wasserstoff die allgemein akzeptierte „Anschubfinanzierung“ notwendig, bis wettbewerbsfähige Preise erreicht werden können. Und hier könnne die Genehmigungsbeschleunigungen der europäischen Förderprogramme wahre Wunder wirken.

Nun zu den Kleinanlegern und den Shortpositionen – Gemengelage für einen Short Squeeze der Nel Aktie vorhanden?

Die eingangs beschriebene Aktionärsstruktur der Nel Asa, deren grösste namentlich bekannte Einzel-Aktionäre diverse Banken sind mit Beständen „um die 1 %“ (JPM 1,75 %; State Street 1,73 %, UBS 1,41 %, Nordnet Bank 1,35 %;…), spricht (Clearstreeam, SIX) für eine Vielzahl kleinerer Investoren, deren Abgabebereitschaft bei den derzeit kräftig steigenden Kursen eher gering sein sollte. Insbesondere da wahrscheinlich ein Grossteil dieser Investoren wahrscheinlich eher langfristig orientiert ist und auf die Umsetzung der „Prognosen für 2024/2025“ setzt. Also ein wohl derzeit eher gefestigtes Aktionariat vieler Kleinanleger auf der einen Seite.

Rückgang der Shortpositionen in der Nel Aktie drehte vor einigen Tagen wieder

Und auf der anderen Seite? Shortseller, bei den meldepflichtigen Positionen meißt Hedgefonds, mit einem relativ hohen Einzelexposure: In den letzten Wochen sendeten die Shortseller bereits interessante Signale – Quote der Short-Positionen der Nel Asa Aktie war im Sinken begriffen, um in den letzten Tagen dann wieder anzusteigen:

Hier sprach die Entwicklung seit der Präsentation der Quartalsergebnisse klar FÜR NEL Bullen: Am 31.01.2022 gab es noch eine Quote meldepflichtiger Short-Positionen (meldepflichtig bei mindestens 0,50 %bei einem Short) von 8,01 % bis Mittwoch, vor den Quartalszahlen, gab es bereits einen gewissen Rückgang auf 7,12 %. UND NACH DEN ZAHLEN SANKEN DIE MELDEPFLICHITGEN POSITIONEN weiter auf „nur“ noch 6,09 %. Und dann – Stand 01.03.2022 – erreichte die Zahl meldepflichtiger Short-Positionen laut Norwegischer Finanzaufsicht „nur noch“ 5,36 %, der bis Gestern (11.03.2022) auf demselben Niveau verharrte. SIGNIFIKANTER RÜCKGANG seit dem 16.02.2022 insgesamt, mit drei Hedgefonds, die keine meldepflichtigen Positionen mehr hielten. Lediglich ein Hedgefonds baute seine Position seit den Zahlen schrittweise auf aktuell 2,51 % aus – HELIKON INVESTMENTS LIMITED.

Und dann – Stand 04.03.2022 eine Trendumkehr? Die Quote meldepflichtiger Short-Positionen stieg wieder auf 5,85 % an, ein neuer Hedgefonds gesellte sich zum Club „der Shorter“. Wahrscheinlich angelockt durch steigende Kurse und dem Vertrauen darauf, dass diese auch wieder fallen würden. Bis heute eher eine falsche Rechnung.

Parallelen Nickelmarkt? „Day’s to cover ratio“ bei Nel Aktie sehr hoch

An der Londoner LME wurde der Handel mit Nickel ausgesetzt, nach Kursanstiegen im dreistelligen Prozentbereich für das Metall. Gründe für den extremen Anstieg? Da Russland einer der Hauptlieferanten Nickels ist, stiegen die Notierungen seit Beginn der Ukraine-Krise, dann Ukraine-Krieges kräftig an, was nach Marktgerüchten grössere Shortseller auf dem falschen Fuss erwischt haben soll. Short Squeeze die Folge, was die sowieso schon bullishen Nickel-Kurse „durch die Decke gehen liess.

Und was hat das mit Nel zu tun? Sollte die derzeitige positive Stimmung „unter den typischen Nel Aktienkäufern“ anhalten, könnte irgendwann auch bei den Shortsellern der Leidensdruck „zu gross werden“, dazu die aufgrund steigenden Handelsvolumens auf 5,9 reduzierten Börsentage, die es brauchen würde, die gemeldeten (!) Nel Short-Positionen zu covern. Dass heisst, wenn kein anderer Käufer auftreten würde, bräuchten die Hedgefonds die durchschnittlichen Handelsumsätze von 5,9 Börsentagen (Stand 11.03.2022, am 09.03.2022 noch 8 Börsentage), um die Positionen zu schliessen. Dazu kämen natürlich noch alle nicht meldepflichtigen Short-Positionen, die laut Untersuchungen der Deutschen Bundesbank in der Vergangenheit meist ein mehrfaches der meldepflichtigen Positionen ausmachten.

Wohlgemerkt: Wenn keine weiteren Käufer am Markt aktiv wären!

Eine Gemengelage, die einen an die „alten MEME-Aktien“ denken lässt, als Privatanleger Werte identifizierten, die nach ihrer Meinung zu Unrecht geshortet waren und diese „um jeden Preis“ aufkauften, um einen Short Squeeze bei den Short-Positionen auszulösen. Also könnte möglicherweise einer der von Lokke’s Team angekündigten Grossaufträge, so sie denn kommen, nicht nur Schwung für die Aktie geben, sondern möglicherweise auch Startschuss für einen Short Squeeze sein.

Politik muss etwas tun für „Friedensenergien“. Und Wasserstoff ist hier wichtiger Mosaikstein – Nel Aktie könnte so beschleunigte Entscheidungen in der 22 GW-Auftragspiepline sehen…

Gerade bei Nel Asa (ISIN: NO0010081235) ist der Ausblick auf nun 3+1 potentielle GW-Produktionsstätten „zum Abarbeiten“ der auf 22 GW verdoppelten potentiellen Auftragspipeline nicht nur von der Erteilung der Elektrolyseur-Aufträge abhängig, sondern auch von der Freigabe der parallel laufenden Förderanträge, wie zuletzt ausdrücklich bei Vorlage der Q4 Zahlen betont. Und hier wird es natürlich einfacher, je grösser die Fördertöpfe, je schneller die Entscheidungen und je stärker der Handlungsdruck der Verantwortlichen aus der Politik. Also gute Aussichten von Nel weiter bestätigt.

Grossaufträge wären jetzt für Nel Asa die letzte Bestätigung, dass die Norweger viel mehr als nur ein Hoffnungsträger sind, sondern Gestalter in der Wasserstoffzukunft. Auf jeden Fall ist das Thema Wasserstoff wieder aktuell. Durch den Krieg in der Ukraine aktueller denn je.



