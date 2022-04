Nel Aktie „eine der besten Wetten auf grünen Wasserstoff“ laut RBC, aber Fortescue/PlugPowers 2 GW „Wette“ und die Enapter Kostenfrage ohne Einfluss?

Langsam wird’s eng für die Nel Aktie könnte man aus operativer Sicht denken, wenn man sich die Fortschritte PlugPowers/Fortescues mit der 2 gW Produktion in Australien anschaut. Und dann noch die Kosten- und technologiefrage von Enapter. ABER die kanadische RBC ist sich sicher – Nel ist“eine der besten Wetten“auf grünen Wasserstoff wie Gestern der Analyst Erwan Kerouredan der Kandier bei seiner Kurszielerhöhung von 21,0 auf 24,0 NOK (ca. 2,10 resp. 2.40 EUR) und seinem bestätigten OUTPERFORM resümierte. Klar die allgemeine Stimmung spricht ganz klar für Wasserstoff. Die Wirtschaftsblöcke überbeiten sich mit immer mehr GW-Elektrolyseurkapazitäten, die benötigt würden, immer höheren Millionen Tonnen Volumina grünen Wasserstoffs zum Ersetzen der fossilen Energien, beschleunigt durch den Krieg Russlands in der Ukraine. Und die Entwicklung der meldepflichtigen Shortpositionen scheint RBC Recht zu geben:

Offensichtlich sinkt der Glaube an sinkende Kurse der Wasserstoffaktie. aktuell 4,68 % short, weniger als in der Vorwoche. abe rimmer noch ein relativ hoher Wert – Wasserstoffaktien waren, sind und werden wohl hochvolatil sein, was sie für Shortseller interessant macht. Aber ist die Nel Aktie aktuell wirklich die beste Wahl?

Heroya wirkt mittlerweile eher „klein“ und ohne Ausbaustart möglicherweise „als bremsklotz“ geneüber der Konkurrenz. Nel Aktie mit Rückfallgefahr?

Während man in Heroya „erstmal“ mit 500 MW Elektrolyseur-Kapazität zufrieden ist – man warte auf weitergehende Nachfrage/Grossaufträge – gibt das Plug Power/Fortescue JV in Australien Gas. Bauarbeiten für die 2 GW-Produktionsstätte „down-under“ unter Hochdruck.Auslieferungen sollen bereits Anfang 2023 starten. Und nachdem auch Siemens Energy „direkt mehrere GW“ Kapazität in Berlin ab 2023 an den Start bringen will, kann man schon fragen, warum Nel mit „nur“ 500 MW Jahreskapazität startet ohne weitere Ausbaumassnahmen. Klar diese könnten „schnell“ auf 2 GW erweitert werden, aber offensichtlich vertraut man der eigenen Pipeline nicht, als das man bereits im Vorfeld Kapaziätten schafft. Neben der „weiteren“ Produktionsstätte Plug Powers in Australien mit Fortescue Industries, darf man natürlich nicht die bereits angelaufene Gigafactory in Richmond vergessen und die gemeinsam mit der SK Group angeschobene Gigafactory in Südkorea. Und ach ja, auch in Duisburg sieht Plug Power ja Ausbaukapazitäten – neben der bereits eröffneten Europazentrale.



Die von Enapter vorangetriebene AEM-Technologie sei einem PEM-Elektrolyseur ähnlich, aber die Membran in der Einheit leite eher negativ geladene Anionen als Protonen. Und zu den Kosten sagt Enapter, dass seine Technologie im Maßstab etwa 310 USD/kW einsparen könne, verglichen mit PEM-Kosten von etwa 800 USD/kW, dem Durchschnittswert, den die International Renewable Energy Agency für PEM angebe.

Die Einsparungen sollen größtenteils aus den billigeren Bipolarplatten im Elektrolyseurstapel (20 USD/kW im Gegensatz zu 190 USD/kW für einen durchschnittlichen PEM-Stapel) sowie niedrigeren Betriebskosten für Strom von 80 USD/kW durch die Verwendung standardisierter Netzteile im Vergleich zu 220 USD/kW für eine durchschnittliche PEM-Anlage erreicht werden. In Saerbeck sieht man eine disruptive Zukunft für seine kleinen 2,4-kW-Module und stützt sich dabei auf die Entwicklung der Solar-PV-Module in den letzten 20 Jahren. „Der Mainframe wurde durch den PC gestört“, sagte Thomas Chrometzka, Head of Startegy Enapter, gegenüber S&P Capital. „Heute bestehen alle Rechenzentren aus PC-Komponenten. Die Energiebranche wurde durch ein modulares, skalierbares Gerät revolutioniert: das Solarpanel. Wir glauben, dass die Kommerzialisierung in großem Maßstab zu schnelleren Kostensenkungen führen wird“.

Nel steht wahrscheinlich in direkter Konkurrenz zu Plug Power, nucera oder Siemens Energy bei vielen der potentiellen Grossaufträge

Zuletzt sprach Lokke Mitte Oktober von über 6 Mrd USD potentiellen Aufträgen für Tankanlagen und Elektrolyseure, bei denen Nel „im Gespräch sei“ mit den Auftraggebern. Insgesamt 800 Einzelprojekte mit insgesamt mehr als 11 GW Elektrolyseurkapazität und der grösste Einzelposten betrage rund 1,6 GW. Und dann sprach er bei Vorlage der Q4-Zahlen Mitte Februar bereits über: 12 Mrd USD potenziellem Aufträgen für Elektrolyseure und Tankanlagen, insgesamt über 1.000 Einzelprojekte über mehr als 22 GW Kapazität und mit dem potentiell grössten Einzelprojekt von nehr als 2 GW. HIER ÜBERRASCHTE NEL WIEDERUM MIT KRÄFTIG GESTIEGENEN ERWARTUNGEN. Wichtig wird jetzt sein, welchen Orderintake man in den nächsten Monaten erreichen kann.

Machen andere mit „mehrere GW Kapazität“ Punkte bezüglich Lieferfähigkeit bei evtl. Grossaufträgen zu Lasten Nel’s gut? Nel Aktie Opfer des „vorsichtigen Agierens“?

Denn während Nel davon spricht, kurzfristig die Kapazitäten auf bis zu 2 GW erhöhen zu können, bauen andere direkt mehrere GW auf. Könnte letztendlich neben den Zweifeln an Nel’s „Grossprojektexpertise“ den entscheidenden Vorteil bringen. Bedeutet für Nel möglicherweise „das Risiko erhöhen zu müssen“ und bereits ohne feste Aufträge die Kapazitäten zu erhöhen. Vabanque-Spiel mit hohem Einsatz.

Fazit: Schlagzahl erhöht, weltweit. Die Elektrolyseur-Produzenten bauen Kapazitäten aus – auch ihne konkrete Aufträge und bringen so auch Nel in Zugzwang. Die Branche wittert die grossen Aufträge und macht sich bereit. In den nächsten Jahren soll die Nachfrage an Elektrolyseuren das Angebot übersteigen – Chancen für die Alle. Ob Enapter’s Technologie-Lösung mittel- oder langfristig sich durchsetzen wird, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Insbesondere da auch bei PEM- und alkalischen Elektrolyseuren quasi laufend Effizienz- und Kostenfortschritte erzeilt werden. Spannend. Technologischer und Kapazitätswettlauf.

