Nel Aktie: Wieder ein „kleinerer“, wieder Perspektive. „Mal zu Yara rübergehen“, da tut sich was, wäre Vielversprechend.

Nel Aktie fehlen nach Meinung vieler Akteure Meldungen über Aufträge. Natürlich am liebsten für „grössere Elektrolyseure“ aus dem Pool der 22 GW potentieller Aufträge. Einen davon gab es Anfang der Woche „fast sicher“ – man ist im ersten Schritt mit der Eletkrolyseurplanung eines kanadischen Hub’s beauftragt.

Und heute meldet Nel wieder einmal einen Auftrag mit geringerem Volumen – rund 2 Mio EUR – von einem indischen Kunden, der aber wieder mal grosse Perspektiven eröffnet. Spannend, aber der Markt will mittlerweile mehr als „Testaufträge“, „Pilotanlagen“ oder Perspektiven sehen. Nel braucht die grossen Orders, die „in der Ketchup-Flasche feststecken, damit die Aktie ihr derzeitiges Kursniveau bestätigt und möglicherweise neue Perspektiven gewinnen kann. Zuerst zum Indien-Auftrag, dann zur direkten Nachbarschaft zur Serienproduktions-Stätte in Heroya, die eigentlich ein „natürlicher“ Grosskunde für die Norweger werden könnte und sollte…

Indien Auftrag wird die Nel Aktie nicht bewegen – zeigt aber Nel’s Konkurrenzfähigkeit – weltweit – mit einer Plug Power, Linde, Bloom oder wie sie alle heissen

Nel Hydrogen Electrolyser AS, eine Tochtergesellschaft von Nel ASA, hat von einer nicht genannten indischen Raffinerie den Kaufauftrag für einen alkalischen Elektrolyseur im Auftragswert von rund 2 Mio EUR zur Bereitstellung von Wasserstoff für die Produktion von Oleochemikalien erhalten. Auftraggeber sei ein führendes Unternehmen in der Palmölraffination und Produktion von Oleochemikalien, der die Anlage Mitte 2023 geliefert bekommen soll. Oleochemikalien werden in einer breiten Palette von Produkten und Branchen eingesetzt, wie z. B. Schmierstoffe für die Metallbearbeitung, Additive für die Kunststoff-, Gummi- und Papierherstellung, Kfz-Schmierstoffe, Fette und Kraftstoffzusätze sowie Körperpflegeprodukte wie Seifen, Lotionen, Kosmetika und Deodorants

“This project represents an opportunity to showcase an electrolyser solution that provides reliable and cost-effective hydrogen for oleochemicals production. We are thrilled to be working with an established and respected leader in this sector”, erläutert Tom Skoczylas, Sales Manager für Nel Hydrogen US.

Warum in die Ferne schweifen,wenn …

Am 07.02.2022 titelten wir „Nel Asa Aktie Tiefschlag. ITM Power und Linde räubern in Nel’s Hinterhof. In Heroya. 24 MW. Fast in Sichtweite.“ – seinerzeit erteilte der Düngemittelproduzent Yara Norge AS für sein Werk in Heroya – keine 5 Kilometer entfernt von Nel’s Elektrolyseur-Fabrik – einen Auftrag an die Linde Beteiligung ITM für einen 24 MW Elektrolyseur. Sah nach einem „Betriebsunfall“ für Nel aus und im Endeffekt, wäre bei Yara doch Nel gesetzt. Denn bereits am 20.08.2019 (!) hatte Nel Hydrogen Electrolyser ASA,eine Kooperationsvereinbarung mit Yara International ASA zur Entwicklung effizienter, umweltfreundlicher Ammoniak- und Düngemittelproduktionslösungen. Nel’s alkalischer Elektrolyseur sollte mit Förderzusage im Rahmen des PILOT-E-Programms emissionsfrei Düngemittel produzieren.

Und jetzt scheint der Yara-Konzern, mit 17.000 Mitarbeitern und 16,6 Mrd USD Umsatz weltweit einer der grössten Düngemittelproduzenten, mit „grünem Ammoniak“ durchstarten zu wollen

Am 04.05.2022 machte Yara International deutlich, wie wichtig „grüner Ammoniak“ und damit klimaneutrale Produktion in Zukunft für den Gesamtkonzern werden soll: Yara International ASA prüfe ein mögliches „IPO“ seines Yara Clean Ammonia-Geschäfts („YCA“) an der Osloer Börse. Mit der langfristigen Absicht die Mehrheit – mind. 51% – an YCA zu behalten, plant man mit einer Börsennotiz Minderheitsinvestoren zu gewinnen, um grössere Investitionen in die Wasserstoffwirtschaft stemme zu können. Und YCA ist bereits in einer interessanten Grössenordnung – zum Q1/2022 kam man auf ein 12-Monats EBITDA von immerhin 166 Mio USD – mit hohen Wachstumsraten, die durch frisches Geld nochmals beschleunigt werden sollten.

Denn sauberes, „grünes“ Ammoniak soll eine entscheidende Rolle bei emissionsfreien Schiffskraftstoffen, Stromerzeugung und grünem Dünger spielen und dazu wurde YCA im Februar 2021 als separates Segment und Geschäftseinheit gegründet. Zur „Visualiserung“ des Beteiligungswertes und zur Beschleunigung des Wachstums wird nun ein IPO geplant. Frisches Geld für Grossprojekte – nicht „nur“ ein 24 MW Elektrolyseur, wie in Heroya. Und bei diesen neuen Investitionen, sollte Nel ASA in einer guten Ausgangsposition sein.

Wasserstoffprojekte benötigen – noch – staatliche Förderung oder Anschubfinanzierung – auch in Norwegen. Und hier sollte der norwegische Staat einem Lieferanten Nel ASA für Elektrolyseure gewogener sein, als ausländischen Lieferanten. Bestätigt vor Kurzem durch das Interesse der norwegischen Regierung an norwegischen Lösungen in der Wasserstoffwirtschaft – Gründung des Nordic Industries Center. Dieses Netzwerk , das formal unter dem Namen Nordic Industry Center tätig ist, wurde initiiert mit dem Ansatz, eine Arena für den Wissensaustausch, die Projektentwicklung und die Beschleunigung norwegischer Unternehmen zu schaffen, die an chinesischen Megaprojekten teilnehmen und ihr Geschäft in China ausbauen möchten.

Grossaufträge im Elektrolyseur-Bereich wären immer noch für Nel Asa die Bestätigung, dass die Norweger viel mehr als nur ein Hoffnungsträger sind, sondern Gestalter in der Wasserstoffzukunft. Auf jeden Fall ist das Thema Wasserstoff wieder aktuell. Durch den Krieg in der Ukraine aktueller denn je. Und auf jeden Fall in Nova Scotia hat Nel einen „dicken Fisch“ an Land gezogen – man ist mit der Planung und danach – wahrscheinlich – Lieferung der entsprechenden Elektrolyseure beauftragt! Und Everfuels Wasserstoff-Hub in Norwegen sollte auch grössere Aufträge für Nel „liefern“ – über kurz oder lang.



Chart: NEL Asa | Powered by Chart: NEL Asa | Powered by GOYAX.de