Nel Aktie: Was am Mittwoch ansteht!

Kommenden Mittwoch (2. Dezember) steht bei Nel ASA (kurz „Nel“) ein interessanter Termin an: Und zwar will das norwegische Unternehmen dann ein Online Meeting zum Thema zukünftige Wasserstoff-Infrastruktur in Norwegen abhalten. Das Ereignis soll frei zugänglich sein und auf der Internetseite des Unternehmens übertragen werden („stream“). Das Thema Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur kann natürlich für Nel auch über das Thema Norwegen hinaus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung