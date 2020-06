Nel ASA zieht Riesen-Auftrag an Land!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die guten Nachrichten rund um den norwegischen Wasserstoff-Hersteller reißen nicht ab. Nachdem in den letzten Wochen der Aktienkurs förmlich explodiert ist und letzte Woche der Auftrag von Nikola Motors bekanntgegeben wurde, konnte man nun erneut mit einer Auftragsannahme glänzen.

Die Tochtergesellschaft Nel Korea konnte einen Auftrag über drei Wasserstoff-Tankstellen entgegennehmen. Dieser Auftrag hat einen Wert von rund 4 Millionen Euro. Bis 2022 sollen somit insgesamt 300 neue Wasserstoff-Stationen in Südkorea installiert werden, wodurch das Streben nach nachhaltigen Antriebsenergien wieder einmal deutlich wird.

Aktuell verzeichnet der Aktienkurs einen Wert von rund 1,69 Euro. Nachdem am 5.6. das erste Mal seit fast 3 Wochen ein Fallen des Aktienkurses beobachtet werden konnte, steigt der Kurs heute wieder. Insgesamt verbessert man sich um rund 1,02 Prozent und 0,017 Euro. Der Boom hält also weiterhin an.

