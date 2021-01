Nel ASA: was für ein unfassbarer Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Diese Wasserstoffaktie ist der absolute Renner auf dem Aktienmarkt! Was hier heute abgeht, ist der helle Wahnsinn und rückt das norwegische Unternehmen immer weiter in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit! Nel ASA hat derzeit unfassbar viel zu bieten, für jeden einzelnen Anleger, und das wird in diesen Tagen auch von den Anlegern honoriert!

Der Jahresbeginn des Jahres 2021 ist für diese Aktie und dieses Unternehmen wie ein Raketenstart. Denn der Wasserstoff-Elektrolyseur hat einen Großauftrag des dänischen Unternehmens Everfuel erhalten. Somit wird Nel ASA immer weiter zum Big Player auf dem Wasserstoffmarkt und kann seine Ambitionen bestätigen, bald hohe Kurse erzielen zu wollen!

Was Plug Power hier in letzter Zeit von seinem großen Potenzial abrufen kann, ist einfach nur Wahnsinn. Der Kurs schießt immer weiter in die Höhe und immer mehr Anleger kommen auf den Geschmack. Auch heute kann die Aktie gegenüber dem Vortag bereits um 6,60 Prozent zulegen. Somit steht die Aktie 0,188 Euro höher als gestern. Der Aktienkurs liegt somit bei 3,035 Euro!

