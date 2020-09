Nel ASA: Die vielleicht letzte Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel ASA-Anleger hatten in den vergangenen Monaten allen Grund zur Freude. Schließlich kannte der Kurs nur eine Richtung: Nach oben! Doch in den vergangenen Tagen neigte die Aktie etwas zur Schwäche. Was die Stimmung bei den Aktionären etwas gedrückt hat, könnte sich für alle anderen Anleger als Glücksfall herausstellen.

Anfang August startete Nel ASA einen beeindruckenden Höhenflug. Die Aktie kletterte ausgehend vom Tief bei 1,66 Euro bis Mittwoch auf 2,18 Euro. Damit konnte Nel ASA das bisherige Allzeithoch aus dem Juli von 2,17 Euro überbieten. Anschließend gingen die Kurse wieder etwas in die Knie, wobei die Aktie am Freitag erstmals wieder unter der 2-Euro-Marke schloss und im außerbörslichen Handel auch an diesem Wochenende noch einmal leichter notiert.

Dieser Rücksetzer könnte sich als vielversprechende Einstiegsgelegenheit erweisen. Denn die Aussichten von Nel ASA sind nach wie vor sehr überzeugend. Das Unternehmen konnte den Umsatz im zweiten Quartal deutlich steigern und nähert sich mit großen Schritten der Gewinnzone – obwohl in den vergangenen Monaten und Jahren beinahe ausschließlich in Forschung und Entwicklung investiert wurde.

