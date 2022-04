Nel ASA- und Plug Power-Aktie: Was ist mit den Kurszielen?

Die Wasserstoff-Branche bleibt sich an der Börse treu – in ihrer Unbeständigkeit. So haben etwa Nel ASA (Norwegen) und Plug Power (USA) diese Woche fulminant begonnen. Die Nel-Aktie stieg, ausgehend von 1,54 noch am Freitag bis auf 1,74 Euro – ein Plus von 13 Prozent. Plug Power verbesserte sich sogar um 16 Prozent von 25,40 auf bis zu 29,56 Euro. Doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



