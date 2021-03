Nel ASA schwächelt erneut!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Das dürfte die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers gar nicht freuen. Denn zunächst schien der Abwärtstrend gestoppt, doch seit einigen Tagen geht es wieder deutlich runter. Ist Nel ASA überhaupt noch zu helfen?

Zum Ende des gestrigen Tages ist der Aktienkurs erneut um fast 5 Prozent und 0,10 Euro gesunken. Dadurch lag der zu verzeichnende Aktienkurs bei 2,25 Euro. Innerhalb von drei Tagen ist der Aktienkurs somit wieder erneut um mehr als 10 Prozent gesunken.

Ist der Grund für den totalen Einbruch bei Nel ASA wirklich die vor einigen Wochen anfallende Geldstrafe in Höhe von 25 Millionen Norwegischen Kronen? Diese musste wegen einer Explosion einer Wasserstoff-Tankstelle in 2019 beglichen werden. Es scheint jedoch so, dass der ganze Wasserstoff-Sektor aktuell zu kämpfen hat.

