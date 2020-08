Nel ASA nimmt wieder Fahrt auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Dies lässt die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers wieder hoffen. Denn erste Anzeichen könnten dafür sprechen, dass an der Börse demnächst wieder die gewünschte 2-Euro-Marke durchbrochen werden kann. Weitere Nachrichten kommen von einem norwegischen Aktienfonds.

Denn an der Börse konnte nach dem heftigen Zusammenbruch nun wieder eine Steigung des Aktienkurses vernommen werden. Heute steigt der Aktienkurs insgesamt um rund 3 Prozent auf nun 1,77 Euro. Der Start in die neue Woche scheint geglückt und der Weg für weitere Steigungen scheint nun wieder in Sichtweite.

Dennoch wurde heute die Nachricht publik, dass der auf norwegische Aktien spezialisierte Aktienfonds Alfred Berg Gambak, seine Anteile an Nel ASA deutlich reduziert hat. Insgesamt um 6 Millionen Aktien wurde der Anteil verringert und liegt nun bei nur noch 11,6 Millionen Nel-Aktien. Dies wird jedoch mit einer generellen Portfolioveränderung befründet.

