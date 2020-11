Nel ASA nimmt weiter Fahrt auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Auch heute dürfen sich die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers über einen positiven Tag an der Börse freuen. Das bedeutet, dass es auch weiterhin einfach rund bei Nel ASA läuft. Ein Ende der Kurs-Rallye scheint aktuell nicht in Sicht.

Derzeit liegt der Aktienkurs auf einem soliden Niveau und weist insgesamt den Wert 1,80 Euro auf. Das bedeutet eine Kurssteigerung von 0,036 Euro und 2 Prozent an der Börse. Seit gut zwei Wochen befindet sich die Aktie auf einem guten Weg nach oben, so konnte Nel ASA sich in dieser Zeit um mehr als 20 Prozent verbessern.

Zuletzt wurde eine neue Kooperation bekannt, die für einen Anstieg des Kurses maßgeblich verantwortlich ist. Mit dem norwegischen Unternehmen Statkraft wird in der Nähe von Oslo eine neue Elektrolyseur-Großanlage entstehen. Dieses Projekt ist bereits für Ende 2023 geplant.

