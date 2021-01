Nel ASA nimmt ab jetzt wieder Fahrt auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers können sich zum Start der Woche erneut über eine starke Performance an der Börse freuen. Seit geraumer Zeit befindet Nel ASA sich auf einem absoluten Höhenflug und dieser scheint weiterhin anzudauern!

Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien verzeichnen aktuell absolute Rekordwerte. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Nel ASA große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen.

Der Aktienkurs steigt heute solide um 1,2 Prozent und 0,04 Euro. Damit liegt der Kurs derzeit bei starken 3,23 Euro. Zuletzt konnte am 08. Januar mit 3,37 Euro das aktuelle Allzeit-Hoch aufgestellt werden. Seit 3 Monaten nun befindet sich Nel ASA auf einer konstanten Kurs-Rallye und konnte sich in der Zeit um mehr als 100 Prozent steigern.

Für die Zukunft sollte somit noch Einiges an Potenzial ausgeschöpft werden können. Zuletzt wusste man auch vermehrt durch Auftragseingänge zu überzeugen, welche ausschlaggebend für die sehr gute Leistung an der Börse sind. In Zukunft dürfen wir somit noch Einiges von Nel ASA erwarten!

Fazit: Nel ASA ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Wird die Aktie auch im neuen Jahr zu den gefragtesten zählen? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen