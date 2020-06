Nel ASA mit neuer Rekord-Bewertung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Zurzeit läuft es für den norwegischen Wasserstoff-Hersteller einfach rund. Die positiven Nachrichten zu Nel ASA werden immer mehr und an der Börse verzeichnet man aktuell Rekordwerte. Der Wasserstoff-Boom ist im vollen Gange und Nel ASA ist mittendrin!

In den letzten Wochen konnten mehrere Großaufträge bekanntgegeben werden, so unter anderem von Nikola Motors. Allein dieser Auftrag umfasst ein Volumen von rund 30 Millionen US-Dollar. Die daraus folgenden Steigungen an der Börse sorgten nun für eine neue Rekord-Bewertung. Mit dem Schlusskurs vom 12. Juni verzeichnete man einen Unternehmenswert von fast 2,5 Milliarden Euro.

Aktuell liegt der Aktienkurs bei 1,84 Euro und verzeichnet aktuell den zweitbesten Wert aller Zeiten. Der stammt vom 10.6. mit einem Aktienkurs von 1,98 Euro. Am Freitag verbesserte man sich um 6,6 Prozent gegenüber dem Vortag und kommt dem Allzeit-Hoch nun wieder näher.

