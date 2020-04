Nel ASA: In der nächsten Woche wird es richtig knallen!

Nel ASA-Aktionäre haben eine relativ langweilige Woche hinter sich. Doch das kann sich jetzt schlagartig ändern. Die Aktie kam zuletzt nicht so recht vom Fleck und oszillierte in einer sehr engen Spanne um 0,90 Euro. Größere Ausschläge nach oben oder unten waren dabei komplett Fehlanzeige. Es scheint, als hätte sich Nel ASA für den nächsten Kursschub regelrecht ausgeruht. Das kurzfristige Kursziel stellt sich dafür auf ein Euro. Mittel- und langfristig dürfte die Gewinnchance noch deutlich höher liegen.

Aber ist Nel ASA wirklich die Wasserstoffaktie mit dem größten Potenzial? Alles über dieses Thema lesen Sie in unserem großen Sonderreport, den Anleger hier abrufen können.

Nel ASA glaubt an Wasserstoff gilt als eine mögliche Lösung für die Energieprobleme. Saubere Energie aus Wasser – so lautet das Credo. Um Wasserstoff zu gewinnen, wird Wasser (H2O) in seine Bestandteile zerlegt Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O). Diesen Vorgang nennt man Elektrolyse. Dieser Wasserstoff wird dann in Strom umgewandelt und kann beispielsweise einen Elektromotor antreiben. Solche Wasserstoffmotoren werden in der Automobilindustrie beispielsweise schon von Toyota und Hyundai verbaut.

Das norwegische Unternehmen Nel ASA zählt zu den Pionieren auf diesem Gebiet. Dabei ist die langfristige Kursentwicklung von Nel ASA ist natürlich der Traum eines jeden Anlegers. Der ein oder andere Börsianer wittert hier schon die nächste Apple-Aktie. Doch natürlich bergen solche neuen Technologien auch immer überdurchschnittliche Risiken.