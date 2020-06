Nel ASA macht sich für weiteren Durchbruch bereit!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens sind weiterhin guter Dinge und verfolgen gespannt den Wasserstoff-Boom an den Börsen. Nun hat Nel ASA mit einer Handlung wieder neue Möglichkeiten für weitere Aktionen geschaffen.

Demnach hat das Unternehmen eine Privatplatzierung von Aktien durchgeführt, was zu einem weiteren Ausbau der Organisation und in F&E-Aktivitäten investiert werden soll. In Zahlen bedeutet dies den Verkauf von 70.460.705 Aktien an neue Investoren. Diese wurden zu einem Preis von umgerechnet 1,70 Euro veräußert und wurden gestern in das Unternehmensregister eingetragen.

Der Aktienkurs befindet sich aktuell weiterhin auf einem sehr guten Niveau und liegt bei 1,841 Euro. Das bedeutet insgesamt zwar einen minimalen Rückgang um 0,002 Euro und 0,11 Prozent, man befindet sich dennoch immer noch in Reichweite des Allzeit-Hochs. Dies lag am 10.6. bei 1,98 Euro

Fazit: Nel ASA gehört zu den großen Gewinnern des Wasserstoff-Booms und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse.