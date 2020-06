Nel ASA läuft der Form hinterher!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Aktuell lässt sich fast ausschließlich nur Positives über den norwegischen Wasserstoff-Hersteller berichten. Der Wasserstoff-Boom ist im vollen Gange und an der Börse gab es zuletzt Explosionswerte zu verzeichnen. Zum Ende der Woche gab es jedoch kleine Dämpfer zu verkraften.

Zunächst wurde Anfang der Woche verkündet, dass Nel ASA eine Privatplatzierung von Aktien durchgeführt hat, was vor allem zum Ausbau der Organisation und Weiterentwicklung der F&E-Aktivitäten dienen sollte. In Zahlen bedeutete dies ein Verkauf von 70.460.705 Aktien an Investoren zum Preis von 1,70 Euro.

Zum Ende der Woche rutschte der Aktienkurs dennoch leicht nach unten. Aktuell steht dieser bei 1,75 Euro und verschlechterte sich gegenüber dem Vortag um 2,87 Prozent und 0,052 Euro. Dennoch sind diese Werte weiterhin als sehr gut anzusehen, da der Aktienkurs vor einem Monat nur bei knapp über einem Euro lag. In Zukunft sollten weitere Sprünge nach oben zu erwarten sein.

