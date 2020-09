Nel ASA: Das ist die vielleicht letzte Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel ASA präsentierte sich in den vergangenen Wochen von seiner Schokoladenseite. So vermeldete der norwegische Wasserstoffspezialist beinahe ausschließlich positive Meldungen. Angefangen über gute Geschäftszahlen für das zweite Halbjahr 2020, über die Teilnahme an einem möglicherweise weltverändernden Projekt bis hin zu anstehenden Großaufträgen für die Bestückung von Tankstellen in Kalifornien über den strategischen Partner BP. (Die Details zu diesen News und den Auswirkungen auf den Aktienkurs lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier abrufen).

Der Aktienkurs von Nel ASA befindet sich dementsprechend eindeutig auf dem Weg nach oben. Anfang August verharrte die Aktie noch in einer engen Handelsspanne zwischen 1,70 und 1,80 Euro. Mehr als drei Wochen irrte Nel ASA in diesem Bereich umher, nur um dann einen neuen massiven Aufwärtstrend einzuleiten.

Der bisherige Höhepunkt dieser Rallye war der 2. September mit neuen Allzeithochs bei 2,19 Euro. Seitdem nimmt sich Nel ASA eine verdiente Verschnaufpause, die am heutigen Freitag noch einmal die Chance für unterinvestierte Anleger sein könnte. Denn der aktuelle Rücksetzer auf die rund Zwei-Euro-Marke bietet immerhin einen Abschlag von rund zehn Prozent zur bisherigen Bestmarke.

Fazit: Bei Nel ASA spricht Vieles für mittelfristig weiter steigende Kurse.