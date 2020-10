Nel ASA: Das ist super-spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel ASA soll maßgeblich an einem neuen extrem spannenden und zukunftsweisenden Projekt beteiligt sein. So soll die Nel ASA-Tochter Nel Hydrogen US für das National Renewable Energy Laboratory (NREL) der USA einen 1,25 Megawatt-Elektrolyseur liefern, der für das ARIES-Projekt benötigt wird.

Das ARIES-Projekt ist die erste Forschungsplattform für integrierte Energiesystemforschung. Hier könnte in den kommenden Monaten und Jahren Geschichte geschrieben werden und Nel ASA ist daran nun unmittelbar beteiligt. Dabei will Nel nicht nur einen Elektrolyseur zur Verfügung stellen, sondern sich auch aktiv einbringen.

Wasserstoff ist eines der großen Themen unserer Zeit. Wenn alles gut geht, könnten damit unsere Energie- und auch Klimaprobleme gelöst werden. Dementsprechend groß scheint das Potenzial der sogenannten „Wasserstoff-Aktien“ wie Nel ASA. Folgerichtig ging es in den vergangenen Jahren beinahe ausschließlich nach oben!

