Nel ASA: Das ist der Start für einen Mega-Boom!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nachdem das norwegische Wasserstoffunternehmen einen wichtigen Meilenstein an der Börse erreichen konnte, stehen die Chancen für weitere Steigerungen mehr als gut! Die aktuellen Rekordwerte werden weiterhin getoppt und die Aktionäre von Nel ASA können sich über ein deutliches Plus freuen.

Geschenk für Nel ASA-Aktionäre: Angesichts der durchgeführten Kapitalerhöhung haben wir Nel ASA jetzt genau analysiert. Herausgekommen ist ein großer Sonderreport zu Nel ASA mit allen Chancen und Risiken. Diesen können Sie aktuell noch kostenlos abrufen. Hier kostenfrei lesen.

Das am Donnerstag aufgestellte Allzeit-Hoch von 2,10 Euro gleicht einer Explosion des Aktienkurses. Zwar ging der Kurs am Freitag minimal um 0,02 Euro und 1 Prozent nach unten, dennoch befindet man sich aktuell in dem Gebiet wo man vor ein paar Wochen schon hinwollte. Kommt jetzt der Mega-Boom?

Daran glaubt auch der Hedgefonds Delphi Nordic, der seine Aktienposition um 924.104 auf insgesamt 4,88 Millionen Aktien erweitert hat. Delphi Nordic gilt als Kenner des skandinavischen Börsenmarktes und hatte in der Vergangenheit schon äußerst gute Entscheidungen in diesem Bereich getroffen.

Fazit: Nel ASA gehört zu den großen Gewinnern des Wasserstoff-Booms und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. In unserem brandaktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum Wasserstoff-Comeback und warum die Gewinnchancen hier besonders groß sind. Hier kostenfrei lesen.