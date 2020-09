Nel ASA: DAS ist ein Quantensprung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Wasserstoffbranche und allen voran Nel ASA ist derzeit in aller Munde. So wurde jetzt in Schweden ein Werk zur Stahlproduktion eröffnet, das fossile Energieträger durch alternative Energien – insbesondere Wasserstoff ersetzen will. Und wer liefert den Elektrolyseur für die Wasserstoffproduktion: Natürlich Nel ASA!

Das Werk in Schweden könnte ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg gegen den Klimawandel sein. Schließlich zählt die Stahlindustrie zu den Industrien, die die Umwelt am meisten verpesten. Immerhin ist sie für rund sieben Prozent der jährlichen Kohlenstoffdioxid-Emission verantwortlich.

Dass Nel ASA bei diesem Prestigeobjekt wieder die Finger im Spiel hat, ist kein Wunder. Schließlich zählen die Norweger zu den Platzhirschen im Bereich sauberer Energie. Dementsprechend befindet sich die Aktie seit Wochen im Höhenflug und konnte sich zuletzt über der Zwei-Euro-Marke behaupten. Das nächste Ziel stellt sich auf die Allzeithochs bei 2,18 vom 13. Juli.

