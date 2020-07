Nel ASA: Das ist ECHTE Stärke!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Für den Wasserstoffsektor war es zuletzt keine einfache Woche. Die Aktien von Nel ASA, Ballard Power & Co. sind heftig unter die Räder gekommen. Vermutlich sind hier einige Zocker dabei, Gewinne aus der Nach-Corona-Rallye mitzunehmen. Kein Wunder, bei der herausragenden Performance. Am besten hält sich dabei die Aktie von Nel ASA, was unsere Einschätzung als einer der großen Favoriten in der Branche abermals unterstreicht.

Anleger-Tipp: Angesichts dieses heftigen Rücksetzers haben wir Nel ASA genau analysiert. Herausgekommen ist eine brandaktuelle Studie, die Sie ausnahmsweise völlig kostenlos anfordern können. Einfach hier klicken.

Insbesondere am gestrigen Tag mussten die Wasserstoff-Aktien einiges einstecken. Nel ASA rutschte beispielsweise von über 2 Euro zeitweise auf unter 1,80. Heute sieht das Ganze aber schon wieder anders aus. Daher bestehen gute Chancen, dass die langfristigen Aufwärtstrends bald wieder an Fahrt aufnehmen.

Wasserstoff könnte in den vergangenen Jahren gleich zwei große Probleme lösen: Durch die nahezu unbegrenzte Verfügbarkeit hat Wasserstoff gute Chancen, einen Teil des Energiebedarfs zu decken. Zum anderen lässt sich Wasserstoff quasi ohne Abgase in Bewegungsenergie verwandeln.

Fazit: Drin bleiben oder doch besser alles verkaufen? Antworten darauf liefert unsere große Sonderstudie, die Sie hier kostenlos abrufen können.